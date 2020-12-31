Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.12.2020 (09:15)

В Забайкалье завершился осенний призыв граждан на военную службу

В Забайкальском крае завершился осенний призыв граждан на военную службу, в ходе, которого было призвано и отправлено в войска ВВО свыше 1500 новобранцев.

Кроме того, военнослужащие, отслужив, смогут остаться в Вооруженных Силах, в качестве военнослужащих контрактной службы.

Все новобранцы при отправке в войска были обеспечены военной формой одежды и другими предметами вещевого довольствия, а также персональными электронными картами.

В военных комиссариатах Забайкальского края были приняты все необходимые меры для исключения заноса и распространения вирусной инфекции среди призывников.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В новогодние праздники более 300 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции Восточного военного округа будут нести круглосуточное дежурство
Военнослужащие ВВО готовы к встрече Нового года
Военные инженеры ВВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в Республике Бурятия
Завершен осенний призыв граждан на военную службу в военных комиссариатах ВВО в Бурятии

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false