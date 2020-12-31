31.12.2020 (09:15)

В Забайкалье завершился осенний призыв граждан на военную службу

В Забайкальском крае завершился осенний призыв граждан на военную службу, в ходе, которого было призвано и отправлено в войска ВВО свыше 1500 новобранцев.

Кроме того, военнослужащие, отслужив, смогут остаться в Вооруженных Силах, в качестве военнослужащих контрактной службы.

Все новобранцы при отправке в войска были обеспечены военной формой одежды и другими предметами вещевого довольствия, а также персональными электронными картами.

В военных комиссариатах Забайкальского края были приняты все необходимые меры для исключения заноса и распространения вирусной инфекции среди призывников.

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