31.12.2020 (09:15)
В Забайкалье завершился осенний призыв граждан на военную службу
В Забайкальском крае завершился осенний призыв граждан на военную службу, в ходе, которого было призвано и отправлено в войска ВВО свыше 1500 новобранцев.
Кроме того, военнослужащие, отслужив, смогут остаться в Вооруженных Силах, в качестве военнослужащих контрактной службы.
Все новобранцы при отправке в войска были обеспечены военной формой одежды и другими предметами вещевого довольствия, а также персональными электронными картами.
В военных комиссариатах Забайкальского края были приняты все необходимые меры для исключения заноса и распространения вирусной инфекции среди призывников.
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