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31.12.2020 (07:30)

Завершен осенний призыв граждан на военную службу в военных комиссариатах ВВО в Бурятии

Военные комиссариаты Восточного военного округа, дислоцированные на территории Республики Бурятия, завершили мероприятия по призыву и отправке призывников в войска.

Основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях, Амурской области и Республики Бурятия.

Отправка призывников осуществлялась в строгом соблюдении противоэпидемических норм.

Призывники, прибывающие на сборный пункт, проходили тестирование. Лишь после получения отрицательного результата молодой человек направлялся на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, на выдачу обмундирования.

Стоит отметить, что в текущем призыве со сборного пункта Республики Бурятия отправился служить единственный на Дальнем Востоке призывник в научную роту Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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