31.12.2020 (09:00)

В новогодние праздники более 300 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции Восточного военного округа будут нести круглосуточное дежурство

Более 300 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции Восточного военного округа (ВВО) будут ежедневно вести патрулирование военных городков, гарнизонов и объектов Минобороны РФ на территории Восточного военного округа во время новогодних праздников.

Главная цель работы военнослужащих военной полиции – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в военных городках.

На крупных железнодорожных станциях и в аэропорту будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, представители военной автоинспекции гарнизонов ВВО, организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

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