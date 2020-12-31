31.12.2020 (09:00)
В новогодние праздники более 300 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции Восточного военного округа будут нести круглосуточное дежурство
Более 300 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции Восточного военного округа (ВВО) будут ежедневно вести патрулирование военных городков, гарнизонов и объектов Минобороны РФ на территории Восточного военного округа во время новогодних праздников.
Главная цель работы военнослужащих военной полиции – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в военных городках.
На крупных железнодорожных станциях и в аэропорту будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками правоохранительных органов.
Кроме того, представители военной автоинспекции гарнизонов ВВО, организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.
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