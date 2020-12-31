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31.12.2020 (08:30)

Военнослужащие ВВО готовы к встрече Нового года

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) подготовились к празднованию Нового года. Украшены общежития, кубрики и клубы, установлены новогодние елки, подготовлены сценарии новогодних вечеров.

Новогодние мероприятия начнутся сегодня вечером, за праздничным столом соберется весь личный состав подразделений, за исключением военнослужащих, задействованных в нарядах и боевых дежурствах.

Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменен, в частности, военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, пообщаться по средствам мобильной связи с родными и близкими, отбой будет произведен в 01:00.

На весь период праздников подготовлено новогоднее меню, спланированы различные праздничные мероприятия, среди которых выступления групп художественной самодеятельности, смотры-конкурсы на лучшее оформление казарм, викторины, вечера отдыха и др.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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