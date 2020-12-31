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31.12.2020 (08:00)

Военные инженеры ВВО ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в Республике Бурятия

На текущей неделе одном из полигонов Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими инженерных подразделений общевойскового объединения ВВО по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.

В ходе практической части учения военные инженеры отработали различные алгоритмы действий по поиску условных пострадавших, в том числе с применением служебных собак, и эвакуации их из-под завалов.

Помимо этого, после обнаружения условных пострадавших военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по их извлечению с применением нового специального инженерного оборудования, в частности гидравлических домкратов, лебедок, кранов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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