31.12.2020 (06:30)
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа и юнармейцы Сахалина провели акцию «Праздник в каждый дом»
В преддверии новогодних праздников участники всероссийского движения «Юнармия» провели акцию «Праздник в каждый дом» на Сахалине.
Юнармейцы поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны и ветеранов труда с наступающим Новым Годом, подарили подарки и сувениры, которые приготовили самые маленькие юнармейцы Сахалинской области.
Кроме того, вдова ветерана ВОВ, ветеран трудового фронта жительница Холмского района, Сахалинской области Августина Соломина праздновала
100-летний юбилей. Юнармейцы поздравили Августину Ивановну с юбилеем, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. У Августины Ивановны
7 внуков, 4 правнука и 1 праправнучка - такая богатая семья у именинницы.
Акцию «Праздник в каждый? дом» юнармейцы Сахалинской области проводят уже не первый год.
В преддверии Нового года военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа поздравили с наступающим Новым годом ветерана ВОВ Сахарук Евгению Семеновну и ее дочь Ларису, а также ветерана ВОВ Пчелкину Анастасию Иосифовну и ее дочь Алину, ветерана ВОВ Билык Василия Трофимовича и вручили им подарки.