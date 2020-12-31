31.12.2020 (06:30)

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа и юнармейцы Сахалина провели акцию «Праздник в каждый дом»

В преддверии новогодних праздников участники всероссийского движения «Юнармия» провели акцию «Праздник в каждый дом» на Сахалине.

Юнармейцы поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны и ветеранов труда с наступающим Новым Годом, подарили подарки и сувениры, которые приготовили самые маленькие юнармейцы Сахалинской области.

Кроме того, вдова ветерана ВОВ, ветеран трудового фронта жительница Холмского района, Сахалинской области Августина Соломина праздновала

100-летний юбилей. Юнармейцы поздравили Августину Ивановну с юбилеем, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. У Августины Ивановны

7 внуков, 4 правнука и 1 праправнучка - такая богатая семья у именинницы.

Акцию «Праздник в каждый? дом» юнармейцы Сахалинской области проводят уже не первый год.

В преддверии Нового года военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа поздравили с наступающим Новым годом ветерана ВОВ Сахарук Евгению Семеновну и ее дочь Ларису, а также ветерана ВОВ Пчелкину Анастасию Иосифовну и ее дочь Алину, ветерана ВОВ Билык Василия Трофимовича и вручили им подарки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице