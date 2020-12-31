31.12.2020 (06:30)
Для активистов юнармейского движения в Еврейской автономии организовали маленькую новогоднюю елку с соблюдением противовирусных мер
Юнармейская ёлка состоялась в г.Биробиджан Еврейской автономной области. На мероприятие были приглашены представители движения с соблюдением всех рекомендованных противовирусных мер.
Военный оркестр Биробиджанского гарнизона Восточного военного округа организовал новогодний подарок ребятам, аналог игры «Угадай мелодию» в живом исполнении. Юные патриоты c удовольствием угадывали мелодии популярных отечественных мультфильмов и кинофильмах про Новый год.
По завершению праздничного мероприятия юнармейцам были вручены подарки и грамоты по итогам уходящего 2020 года.
Новости по теме:
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа и юнармейцы Сахалина провели акцию «Праздник в каждый дом»
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили художе-ственную выставку «Мой мир. Моё поколение»
Метки: