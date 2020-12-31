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31.12.2020 (06:30)

Для активистов юнармейского движения в Еврейской автономии организовали маленькую новогоднюю елку с соблюдением противовирусных мер

Юнармейская ёлка состоялась в г.Биробиджан Еврейской автономной области. На мероприятие были приглашены представители движения с соблюдением всех рекомендованных противовирусных мер.

Военный оркестр Биробиджанского гарнизона Восточного военного округа организовал новогодний подарок ребятам, аналог игры «Угадай мелодию» в живом исполнении. Юные патриоты c удовольствием угадывали мелодии популярных отечественных мультфильмов и кинофильмах про Новый год.

По завершению праздничного мероприятия юнармейцам были вручены подарки и грамоты по итогам уходящего 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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