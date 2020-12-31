31.12.2020 (03:30)

В гарнизонах Амурского объединения ВВО проводится новогодний конкурс снежных фигур

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, впервые проводится новогодний конкурс снежных фигур.

Военнослужащие, проходящие службу по призыву и по контракту, создают из снега фигуры на новогоднюю тему. В основном снежные скульпторы выбирают образы героев народных сказок, создают макеты военной техники, а также быка – символа наступающего года. Без внимания не остаются и главные волшебники Новогодних праздников - Дед Мороз и Снегурочка.

Командование соединений и воинских частей проведет обобщение и оценку творчества, воображения и мастерства военнослужащих по созданным фигурам в один из праздничных дней. По итогам конкурса победители будут награждены памятными подарками и сладкими призами.

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