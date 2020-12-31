31.12.2020 (05:30)

Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих ВВО в Республике Бурятия

Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих Восточного военного округа в Республике Бурятия.

Меню военнослужащих соединений и воинских ВВО в Бурятии в новогодние дни разнообразят различные национальные блюда, в том числе Буузы (позы), Хоторгойн (кровяная колбаса), Бухлеор (традиционный суп из баранины), Хушуур (мясные чебуреки), Эреэлжэ (печёночная колбаса).

С учетом многонациональности личного состава соединений и воинских частей, военные повара будут чередовать приготовление бурятской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски.

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