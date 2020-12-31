Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.12.2020 (05:30)

Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих ВВО в Республике Бурятия

Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих Восточного военного округа в Республике Бурятия.

Меню военнослужащих соединений и воинских ВВО в Бурятии в новогодние дни разнообразят различные национальные блюда, в том числе Буузы (позы), Хоторгойн (кровяная колбаса), Бухлеор (традиционный суп из баранины), Хушуур (мясные чебуреки), Эреэлжэ (печёночная колбаса).

С учетом многонациональности личного состава соединений и воинских частей, военные повара будут чередовать приготовление бурятской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили художе-ственную выставку «Мой мир. Моё поколение»
В гарнизонах Амурского объединения ВВО проводится новогодний конкурс снежных фигур
Более 150000 детей приняли участие в мероприятиях военно-патриотической направленности в 2020 году в Бурятии
Танкисты ВВО начнут новый год курсом экстремального вождения на танках Т-72Б3

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false