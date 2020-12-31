31.12.2020 (04:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили художе-ственную выставку «Мой мир. Моё поколение»

Военнослужащие по призыву армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине посетили областной художественный музей, в котором состоялось персональная выставка члена Союза художников России Дё Сон Ена под названием «Мой мир. Моё поколение».

На выставке призывники познакомились с портретами известных деятелей сахалинской культуры, пейзажами Коктебеля, Венеции и острова Сахалин. Множество работ посвящено жизни и традициям коренных жителей Сахалина – нивхов.

Всего Сахалинским художником было представлено более 50 предметов живописи, графики, а также инсталляции.

Посещение данной выставки оставило на каждом военнослужащим только положительные эмоции, ведь благодаря представленным работам они смогли погрузиться в историю островного региона, увидеть его прекрасную природу и познать ещё множество интересных вещей.

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