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31.12.2020 (04:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили художе-ственную выставку «Мой мир. Моё поколение»

Военнослужащие по призыву армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине посетили областной художественный музей, в котором состоялось персональная выставка члена Союза художников России Дё Сон Ена под названием «Мой мир. Моё поколение».

На выставке призывники познакомились с портретами известных деятелей сахалинской культуры, пейзажами Коктебеля, Венеции и острова Сахалин. Множество работ посвящено жизни и традициям коренных жителей Сахалина – нивхов.

Всего Сахалинским художником было представлено более 50 предметов живописи, графики, а также инсталляции.

Посещение данной выставки оставило на каждом военнослужащим только положительные эмоции, ведь благодаря представленным работам они смогли погрузиться в историю островного региона, увидеть его прекрасную природу и познать ещё множество интересных вещей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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