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31.12.2020 (05:00)

Специалисты МТО возвели два блочно-модульных городка в Нагорном Карабахе

Специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возвели два блочно-модульных городка в Степанакерте и населенном пункте Гетаван для создания комфортных, современных условий проживания и быта военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Сегодня о заселении более 300 человек в новые модульные городки доложили заместителю Министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову.

Еще один такой городок на 60 человек планируется заселить в январе следующего года в населенном пункте Каракенд.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение). Места проживания укомплектованы мебелью (кровать, шкаф, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевая кабина), а также бытовой техникой (электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер, бойлер).

Дополнением к праздничной атмосфере стало украшение внутренних помещений новогодним убранством, а также новогодней ёлкой, подаренной миротворцам специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Помимо всего, такие блочно-модульные городки могут применяться, как в регионах с низкими температурами, так и в странах с жарким климатом.

Блочно-модульные городки изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, соответствуют всем установленным нормам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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