31.12.2020 (03:00)

В новогоднюю ночь около 10 тыс. военнослужащих ЮВО будут нести службу на боевом посту

Около 10 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в новогоднюю ночь будут нести службу на боевом посту в регионах Северного Кавказа, Крыма, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани, Адыгеи и Ставропольского края, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Военнослужащие будут нести службу в суточных нарядах и караулах по охране парков военной техники, арсеналов комплексного хранения, а также в составе командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО. Дежурные подразделения по противодействию терроризму обеспечат безопасность в военных городках.

Ранее все военнослужащие ЮВО из состава дежурных смен и подразделений, выполняющих боевые задачи на заставах и в караулах, прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

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