31.12.2020 (01:00)

Более 500 полицейских ЮВО будут ежедневно вести патрулирование на территории военных городков и гарнизонов в новогодние праздники

В период новогодних праздников более 500 сотрудников военной полиции Южного военного округа (ЮВО) будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков и гарнизонов Южного военного округа (ЮВО).

Основной целью усиления состава военных патрулей является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов округа.

Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах, на дорогах общего пользования в усиленном режиме будут дежурить представители военной автоинспекции ЮВО.

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