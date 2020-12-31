31.12.2020 (07:00)

Около 6 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск РФ получили служебное жилье к концу 2020 года

Накануне празднования Нового Года 39 семьям десантников вручены ключи от новых служебных квартир вручили в Наро-Фоминске, где построено два новых дома.

В построенных домах предусмотрено всё для комфортного проживания военнослужащих и их семей. Комнаты меблированы мягкой мебелью, шкафами, письменным столом и стульями, в помещениях кухни установлены кухонные гарнитуры, электрические плиты.

Всего здесь должны разместиться почти 300 семей военнослужащих зенитно-ракетного и артиллерийского подразделений Воздушно-десантных войск, дислоцированных в Наро-Фоминске.

За последние годы при активной поддержке руководства Министерства обороны ВДВ достаточно динамично продвинулись в решении этого вопроса.

В первые месяцы 2021 года к сдаче будут подготовлены ещё два новых дома для военнослужащих, в том числе контрактной службы, и два общежития для контрактников, которые только начинают службу в Тульском территориальном гарнизоне.

За последние несколько лет около 6 тыс. военнослужащих получили служебное жилье, а более 2,5 тыс. военнослужащих реализовало свое право на получение постоянного жилья.

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