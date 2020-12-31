31.12.2020 (06:00)
Более 18,5 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО будут задействованы в несении боевого дежурства в новогодние праздники
Порядка 1700 военнослужащих 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь.
Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.
Всего за период новогодних праздников к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы более 18,5 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО ВКС.
В 2020 году в управлении армии, подчиненных соединениях и воинских частях проведено более 200 мероприятий боевой подготовки, включая тактические учения с боевой стрельбой.
Помимо этого военнослужащими объединения проведены ряд испытательных пусков новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), в ходе которых новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
На объединение противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС возложены задачи по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района страны