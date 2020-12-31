31.12.2020 (00:00)

Праздничное поздравление Министра обороны Российской Федерации с наступающим Новым годом

Уважаемые коллеги!

Дорогие ветераны!

Считаные часы остаются до нового, 2021 года.

Каждый из нас встречает этот замечательный праздник с надеждой, что он станет щедрым на добрые события, все желания непременно исполнятся, а наши близкие будут живы и здоровы.

2020 год принёс немало испытаний. Пандемия коронавируса круто изменила привычный уклад жизни, пыталась дистанцировать нас друг от друга, но тем самым лишь сплотила в борьбе с этим серьёзным вызовом.

Мы сделали очередной шаг вперёд. Российской армия стала ещё более современной и технологичной.

Сегодня она способна дать достойный ответ на любые угрозы, защитить суверенитет страны и мирную жизнь её граждан.

Безусловно, это заслуга всех, кто честно и ответственно исполняет свой служебный долг, добросовестно трудится в интересах укрепления обороноспособности страны, приумножает славные традиции поколения победителей.

Мы свято чтим подвиг ветеранов, спасших мир от нацизма. Будем и впредь давать отпор всем, кто пытается исказить нашу историю, принизить вклад в Великую Победу.

Самые добрые пожелания тем, кто в праздники несёт службу на боевом посту, отстаивает национальные интересы России за её пределами, выполняет миротворческие и гуманитарные миссии.

Искренняя благодарность нашим военным медикам, строителям, войскам РХБ защиты. Вы и сегодня на передовой.

Ваш профессионализм, самоотверженность и, конечно, добрые сердца помогли спасти здоровье и жизнь многих и многих людей.

Дорогие друзья!

Пусть наступающий год принесёт счастье и удачу, подарит радость встреч с друзьями и близкими!

Здоровья всем и благополучия!

С Новым годом!

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