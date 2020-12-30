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30.12.2020 (22:30)

Экипажи ВТА выполнили завершающие полеты в 2020 году

В Твери в соединении военно-транспортной авиации, а также в подчиненных авиационных частях в Ивановской, Псковской и Брянских областях летчики отработали завершающие полеты в 2020 году. В полетах принимали участие экипажи самолетов Ил-76, Ан-12, Ан-22, Ан-26.

Во время полетов отрабатывались взлет, полет по заданному маршруту, посадка по приборам, а также имитация десантирования с открыванием рампы и боковых дверей.

Основной задачей полетов является поддержание уровня натренированности и боеготовности экипажей выполнять полеты и различные задачи боевой подготовки по назначению в любых погодных условиях на любых аэродромах.

Всего было задействовано более 20 самолетов. По итогам 2020 учебного года было выполнено 922 летные смены, общий налет составил более 47 тысяч часов. Подготовлено более 100 летчиков первого, второго и третьего класса.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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