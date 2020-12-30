30.12.2020 (22:00)
В Самаре военнослужащие поздравили 94-летнего фронтовика с наступающим Новым годом
В Самаре военнослужащие 91 бригады управления Центрального военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей «За отвагу», 94-летнего Алексея Кузина с наступающим Новым годом.
Военные связисты привезли домой к фронтовику Деда Мороза и Снегурочку. Ветеран войны с воодушевлением принял поздравления, добрые пожелания и подарки. В ответ Алексей Иванович исполнил для гостей мелодию на губной гармошке, сохранившейся с фронта. Военнослужащие предложили продолжить музыкальный праздник и сообщили ветерану, что привезли к его дому духовой оркестр Самарского гарнизона. Военные музыканты исполнили попурри из военно-патриотических и праздничных мелодий.
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