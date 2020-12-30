30.12.2020 (21:00)

Детей военнослужащих и лиц гражданского персонала отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Командование отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в г. Улан-Удэ, в преддверии Нового года организовало поздравление семей военнослужащих и лиц гражданского персонала главными героями праздника - Дедом Морозом и Снегурочкой.

Каждый семейный военнослужащий и лица гражданского персонала соединения имели возможность оставить в штабе соединения заявку на поздравление детей на дому.

В каждом доме гостей встречали с небывалым восторгом и устраивали настоящие концерты. Дети рассказывали стихи, пели песни и играли со сказочными гостями в игры. Не обошлось без традиционных хороводов вокруг новогодней елки и новогодних чудес. Дед Мороз и Снегурочка исполнили желание каждого ребёнка, подарив детям подарки, о которых они мечтали и писали в новогодних письмах.

Всего Дед Мороз и Снегурочка посетили около 50 семей, среди которых 20 детей из многодетных семей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице