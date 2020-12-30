30.12.2020 (20:00)

Более 70 культурно-досуговых и спортивных мероприятий запланировано для личного состава Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ в дни Новогодних праздников

Более 70 культурно-досуговых и спортивных мероприятий запланировано для личного состава отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, дислоцированного в г. Камышине Волгоградской области.

В ходе праздничных дней для военнослужащих соединения будут организованы выступления вокально-инструментального ансамбля соединения «Белые купола», а также творческих коллективов г. Камышина, смотры-конкурсы на лучшее оформление расположений в солдатских общежитиях, смотры стенной печати, викторины, беседы, кинопросмотры, спортивные мероприятия “Папа, мама, я - спортивная семья”, “Мой воинский коллектив - моя семья” и многое другое.

Кроме того, весь период Новогодних праздников, для личного состава предусмотрено праздничное меню из улучшенного набора продуктов.

Знаковым мероприятием для Камышинских десантников станет празднование 76-й годовщины со дня образования соединения, которое буде отмечаться 5 января наступающего года.

В настоящее время ведется активная работа по подготовке расположений к празднованию нового года. Украшены к празднику расположения солдатских общежитий, установлены новогодние елки, подготовлены сценарии новогодних вечеров в подразделениях и идут их репетиции.

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