30.12.2020 (19:00)

«ЮНАРМИЯ» подвела итоги года в рамках марафона «Новогоднее чудо»

На официальной странице «ЮНАРМИИ» ВКонтакте прошла онлайн-трансляция праздничного марафона «Новогоднее чудо». Участниками проекта стали лидер Движения Никита Нагорный, писатель Олег Рой, юморист Михаил Стогниенко и, конечно же, сами юнармейцы.

Трансляция марафона велась из Центрального Дома «ЮНАРМИИ», где создана профессиональная телевизионная студия. Ведущие предложили подписчикам вспомнить достижения в уходящем году. А их, надо сказать, было немало. «ЮНАРМИЯ» была одной из первых, кто перевел свои проекты в онлайн во время пандемии. С успехом прошли отборочные игры и фестиваль Всероссийской юнармейской лиги КВН, 9 мая состоялся многочасовой марафон «Память жива», при поддержке Российского Красного Креста был создан оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Это был одновременно сложный и насыщенный год. Мы многое реализовали и многому научились. Стоит отметить, что большинство наших проектов были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. История своей страны, подвиги героев – эти темы будут ключевыми и в 2021-м. Так что впереди нас ждет еще более насыщенный и интересный год, который позволит не только развивать действующие проекты, но и создавать новые», - отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

В начале декабря было объявлено о приеме юнармейских предложений в Центр инициатив. Все проекты будут рассмотрены, а те, которые получат наибольший отклик, будут реализованы. К примеру, юнармеец Юлия Елизарова предложила создать спортивно-спасательное многоборье «Спасатель», которое позволит оттачивать действия при чрезвычайных и экстремальных ситуациях. А Ксения Овчарова представила проект «С добрым сердцем – на добрые дела», направленный на оказание помощи ветеранам, пенсионерам, инвалидам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Во время трансляции юнармейцев поздравили начальники региональных штабов – из Владимирской, Вологодской и Липецкой областей, Приморского края, Республики Ингушетия. Сюрпризом стало появление звездных гостей. Свои добрые пожелания ребятам передали писатель, автор юнармейской книги про «Стражей» Олег Рой, участник шоу «Однажды в России» Михаил Стогниенко, юморист Гар Дмитриев, команда КВН «Борцы», актер и танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов.

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