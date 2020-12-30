30.12.2020 (18:00)

Перед заступлением офицеров на боевое дежурство, их детей поздравили с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка

В Подмосковной Власихе – гарнизоне РВСН - наступление Нового года приблизило появление на улице Деда Мороза и Снегурочки. Маршрут сказочного волшебника, исполняющего все желания, пролегал именно в тех домах, где проживают семьи стратегических ракетчиков, которые в новогоднюю ночь заступят на боевое дежурство. Никто из детей военнослужащих без подарка не остается, даже если родители несут «боевую вахту». Свои поздравления Дед Мороз со Снегурочкой начали именно с многодетных семей, чтобы быстрее облегчить мешок с подарками…

Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчётов. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 5 тысяч человек.

В рамках новогодних мероприятий в гарнизонах РВСН традиционно проводится ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний».

Вместо новогодних игрушек дети повесят на главные городские елки в гарнизонах РВСН письма для Деда Мороза. Каждый неравнодушный житель военного городка может стать волшебником и исполнить пожелания детей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице