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30.12.2020 (18:00)

Перед заступлением офицеров на боевое дежурство, их детей поздравили с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка

В Подмосковной Власихе – гарнизоне РВСН - наступление Нового года приблизило появление на улице Деда Мороза и Снегурочки. Маршрут сказочного волшебника, исполняющего все желания, пролегал именно в тех домах, где проживают семьи стратегических ракетчиков, которые в новогоднюю ночь заступят на боевое дежурство. Никто из детей военнослужащих без подарка не остается, даже если родители несут «боевую вахту». Свои поздравления Дед Мороз со Снегурочкой начали именно с многодетных семей, чтобы быстрее облегчить мешок с подарками… 

 Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчётов. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 5 тысяч человек.

В рамках новогодних мероприятий в  гарнизонах РВСН традиционно проводится ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний».

Вместо новогодних игрушек дети повесят на главные городские елки в гарнизонах РВСН письма для Деда Мороза. Каждый неравнодушный житель военного городка может стать волшебником и исполнить пожелания детей.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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