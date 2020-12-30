30.12.2020 (17:00)

Сотрудников Представительства Минобороны России в Чехии наградили ведомственными медалями «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

В рамках подведения итогов военно-мемориальной деятельности за 2019-2020 гг. 23 российских и чешских гражданина награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». Церемонии награждения проходили в Посольстве России в Чехии, Генеральных консульствах России в Карловых Варах и Брно, а также в Русском центре при Западно-чешском университете в г. Пльзень.

В результате архивно-исследовательской работы в 2019-2020 гг. Представительством установлено 9132 имени военнослужащих, ранее захороненных как неизвестные. Уточнены дополнительные персональные данные (место рождения, место службы, информацию о родственниках), позволяющие идентифицировать военнослужащего и тем самым определить его судьбу, на 11813 человек.

Сформирован алфавитный список на более чем 25000 человек, российских и советских военнослужащих, а также граждан СССР, захороненных на территории Чехии.

Издан «Каталог российских (советских) воинских захоронений на территории Пльзеньского края Чешской Республики», в котором учтено 89 российских (советских) захоронений, где погребены останки 544 воинов.

Издано методическое пособие для получения необходимого объема знаний и навыков для организации и проведения каталогизации советских воинских захоронений в странах Европы, для самостоятельного поиска сведений о погибших. Пособие активно используется для подготовки членов военно-исторических объединений и активистов поисковой работы.

Для освещения военно-мемориальной деятельности, направленной на решение задач по увековечению памяти погибших при защите Отечества, и мероприятий по празднованию 75-летия Победы Представительством разработана и активно наполняется страница «Военно-мемориальная работа» на официальном сайте Посольства России.

Дополнительно подготовлено 20 публикаций для странички Посольства в соцсети «Фейсбук», и более 100 публикаций в центральных СМИ 20 регионов России со списками установленных имен и информацией о проделанной работе.

На средства Российской Федерации на 65 воинских захоронениях проведены ремонтно-восстановительные работы, в результате которых увековечены имена 10235 красноармейцев.

Проведено 10 торжественно-траурных мероприятий по открытию мемориальных плит и табличек, увековечивающих имена красноармейцев. На почетных воинских захоронениях в городах Фридек-Мистек, Йиглава, Оржехов торжественное открытие было совмещено с церемонией забора земли для Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

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