30.12.2020 (16:00)
Личный состав МВОКУ провел акцию «Вежливые люди – добрые сердца»
В преддверии наступающих Новогодних праздников личный состав училища продолжает военно-патриотическую акцию «Вежливые люди – добрые сердца».
Курсанты и офицеры училища посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в с. Ярополец Волоколамского района, где поздравили с наступающим Новым Годом и Рождеством детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. От командования училища им были вручены ценные подарки.
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