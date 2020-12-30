30.12.2020 (16:00)

Личный состав МВОКУ провел акцию «Вежливые люди – добрые сердца»

В преддверии наступающих Новогодних праздников личный состав училища продолжает военно-патриотическую акцию «Вежливые люди – добрые сердца».

Курсанты и офицеры училища посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в с. Ярополец Волоколамского района, где поздравили с наступающим Новым Годом и Рождеством детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. От командования училища им были вручены ценные подарки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице