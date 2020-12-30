30.12.2020 (15:00)

Свыше 500 юнармейцев Центрально-Чернозёмного региона получили подарки на Новый год от военнослужащих общевойсковой армии ЗВО

Свыше 500 участников военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Воронежской, Курской, Белгородской, Смоленской и Брянской областей получили подарки на Новый год от военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

Юнармейцев поздравили на территории общеобразовательных учебных заведений, где были организованы праздничные представления, новогодние конкурсы, а также напутственные слова офицеров общевойсковой армии ЗВО, представителей правительства муниципальных районов и ветеранов. В ходе мероприятий участники движения «Юнармия» поучаствовали в конкурсах по сборке и разборке автомата Калашникова на скорость, снаряжали магазины, а также учились оказывать первую медицинскую помощь.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в некоторых муниципальных образованиях военнослужащие поздравляли юнармейцев индивидуально по домам в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, соблюдая все необходимые рекомендации.

Также участники движения «Юнармия» приняли участие в новогодних акциях «Новогоднее чудо для каждого» и «Новогодние окна», во время которых поздравили прохожих, пожилых людей и детей, которых находятся в трудной жизненной ситуации, в детских домах и школах-интернатах.

Ранее военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили с Новым 2021 годом Николай Николаевича Борисова – 96-летнего ветерана Великой Отечественной Войны из города Воронежа, награжденного четырьмя орденами: Отечественной войны первой и второй степени, Красной звезды и «За службу Родине в ВС СССР» третьей степени.

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