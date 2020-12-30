30.12.2020 (14:30)

Около 1 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения полевого выхода

Около 1 тысячи военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа вернулись в свои пункты постоянной дислокации после завершения масштабного полевого выхода.

В рамках проведения полевого выхода военнослужащие поражали парные мишени трехуровневой системы на расстоянии от 50 до 800 метров при помощи современных автоматов Калашникова АК-74М «Обвес», АК-12, пулемётов Калашникова «Печенег» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Особое внимание во время полевого выхода было уделено выполнению тактических задач по обороне и наступлению со сменой огневых позиций в окружении средств имитации, создающих эффект присутствия на поле современного боя.

В ходе занятий по вождению боевых машин механики-водители боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А в составе колонн и в одиночных заездах, совмещая максимально допустимую скорость, совершали скоростное преодоление различных искусственных и естественных препятствий: противотанковый ров, овраги, брод, косогоры, колейный механизированный мост и колейный проход в минно-взрывном заграждении.

Завершилась подготовка танковых и мотострелковых подразделений Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий проведением боевых стрельб в составе мотострелковых отделений и взводов, а также выполнению тактико-огневого упражнения стрельб из танков

Т-72Б3.

Всего к практическим занятиям на полигонах в Воронежской, Смоленской и Брянской областей было привлечено около 1000 военнослужащих, и было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

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