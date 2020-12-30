30.12.2020 (14:15)

В канун Нового 2021 года детей военнослужащих общевойсковой армии ЗВО поздравили Дед Мороз и Снегурочка

В канун Нового 2021 года детей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Главных персонажей новогоднего праздника встречали в карнавальных костюмах, со стихами, песнями, хороводами, чаепитием и новогодними конкурсами. Дед Мороз и Снегурочка для каждого ребёнка провели индивидуальную развлекательную программу, подарили сладкие сюрпризы, а также подарки, которые дети указывали в своих письмах к Деду Морозу.

Новогоднее мероприятие проходило при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований со стороны аниматоров и родителей.

Для приглашения Деда Мороза со Снегурочкой, военнослужащие обращались к командованию воинских частей и соединений Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Смоленской областей.

Всего Дед Мороз и Снегурочка посетили около 1000 семей общевойсковой армии Западного военного округа в своих военных гарнизонах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице