30.12.2020 (14:15)
В канун Нового 2021 года детей военнослужащих общевойсковой армии ЗВО поздравили Дед Мороз и Снегурочка
В канун Нового 2021 года детей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
Главных персонажей новогоднего праздника встречали в карнавальных костюмах, со стихами, песнями, хороводами, чаепитием и новогодними конкурсами. Дед Мороз и Снегурочка для каждого ребёнка провели индивидуальную развлекательную программу, подарили сладкие сюрпризы, а также подарки, которые дети указывали в своих письмах к Деду Морозу.
Новогоднее мероприятие проходило при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований со стороны аниматоров и родителей.
Для приглашения Деда Мороза со Снегурочкой, военнослужащие обращались к командованию воинских частей и соединений Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Смоленской областей.
Всего Дед Мороз и Снегурочка посетили около 1000 семей общевойсковой армии Западного военного округа в своих военных гарнизонах.