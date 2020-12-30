30.12.2020 (14:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по противодействию терроризму в преддверии продолжительных праздников.

По замыслу занятия, условные террористы захватили заложников и минировали местность с целью совершения террористических актов.

Подразделение противодействия терроризму отработало вопросы подъема по тревоге и выдвижения в указанный район, отражение нападения и ликвидации террористических групп, а также освобождения заложников. В ходе проверки военнослужащие подразделения противодействия терроризму продемонстрировали слаженность действий при блокировании и уничтожении условных террористов при ведении боя в городских условиях. Особое внимание уделялось действиям командиров при управлении личным составом.

В завершении тренировки был осуществлен поиск подозрительных предметов, в результате чего было найдено взрывное устройство. Подразделение противодействия терроризму оцепило опасную зону, после чего саперы ОГРВ ПРРМ провели работу по обезвреживанию взрывного устройства.

Занятие по противодействию терроризму проводилось с целью усиления бдительности при несении службы военнослужащими в период новогодних и рождественских праздников.

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