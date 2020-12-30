30.12.2020 (14:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по противодействию терроризму
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по противодействию терроризму в преддверии продолжительных праздников.
По замыслу занятия, условные террористы захватили заложников и минировали местность с целью совершения террористических актов.
Подразделение противодействия терроризму отработало вопросы подъема по тревоге и выдвижения в указанный район, отражение нападения и ликвидации террористических групп, а также освобождения заложников. В ходе проверки военнослужащие подразделения противодействия терроризму продемонстрировали слаженность действий при блокировании и уничтожении условных террористов при ведении боя в городских условиях. Особое внимание уделялось действиям командиров при управлении личным составом.
В завершении тренировки был осуществлен поиск подозрительных предметов, в результате чего было найдено взрывное устройство. Подразделение противодействия терроризму оцепило опасную зону, после чего саперы ОГРВ ПРРМ провели работу по обезвреживанию взрывного устройства.
Занятие по противодействию терроризму проводилось с целью усиления бдительности при несении службы военнослужащими в период новогодних и рождественских праздников.