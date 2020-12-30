30.12.2020 (13:45)

Первому в России военному медику вручена медаль Луки Крымского за борьбу с коронавирусной инфекцией

В Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв вручил медаль Луки Крымского врачу медицинского взвода мотострелковой бригады старшему лейтенанту медицинской службы Исламу Байрамбекову.

Государственная награда вручена старшему лейтенанту медицинской службы Исламу Байрамбекову в соответствии с указом Президента Российской Федерации за высокий профессионализм, проявленный в ходе мероприятий, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции.

Также генерал-полковник Александр Журавлёв вручил ведомственные награды другим военным медикам.

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