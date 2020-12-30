30.12.2020 (13:00)
Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» провёл тренировку по проводке кораблей за тралами с выполнением боевых упражнений
Экипаж морского тральщика (мтщ) «Вице-адмирал Захарьин» из состава Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) сдал вторую курсовую задачу К-2.
В ходе отработки завершающих элементов курсовой задачи моряки провели тренировку по проводке за тралами через минные заграждения условного противника, а также выполнили зачётные артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям.
Экипаж тральщика выполнил задачу по очистке фарватера от условных противокорабельных мин, обеспечив безопасный проход через минные заграждения условному отряду кораблей НВМБ.
После форсирования района с минной опасностью артиллерийские расчёты мтщ «Вице-адмирал Захарьин» выполнили артиллерийские стрельбы по целям, имитирующим надводный корабль и самолёт условного противника.
Сдача второй курсовой задачи К-2 является обязательной в ежегодном цикле подготовки экипажей кораблей тральных сил флота.