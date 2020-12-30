30.12.2020 (12:30)
В соединениях и воинских частях 12 Главного управления Минобороны России состоялся «День открытых дверей»
В канун празднования Нового года в соединениях и воинских частях 12 Главного управления Минобороны России состоялся «День открытых дверей».
Родители военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту в 2020 году, приняли участие в торжественных мероприятиях принятия военной присяги, ознакомились с условиями службы, жизни и быта своих сыновей, посетили столовые, объекты учебно-материальной базы, встретились с командованием.
Родственники военнослужащих остались довольны условиями прохождения военной службы, положительно отозвались о проведенных мероприятиях.