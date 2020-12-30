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30.12.2020 (12:30)

В соединениях и воинских частях 12 Главного управления Минобороны России состоялся «День открытых дверей»

В канун празднования Нового года в соединениях и воинских частях 12 Главного управления Минобороны России состоялся «День открытых дверей».

Родители военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту в 2020 году, приняли участие в торжественных мероприятиях принятия военной присяги, ознакомились с условиями службы, жизни и быта своих сыновей, посетили столовые, объекты учебно-материальной базы, встретились с командованием.

Родственники военнослужащих остались довольны условиями прохождения военной службы, положительно отозвались о проведенных мероприятиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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