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30.12.2020 (11:15)

Моряки Балтийского флота встречают Новый год в дальних походах

Вдали от родных берегов Новый 2021 год встретят экипажи 4 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота. 

В настоящее время задачи длительного плавания в дальней морской зоне выполняют корвет «Стойкий», средний морской танкер «Кола» и морской буксир «Яков Гребельский», а также плавучая мастерская ПМ-82, действующая в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов направил поздравительные телеграммы в адрес экипажей боевых кораблей и судов обеспечения, выполняющих задачи за тысячи миль от дома.

Отряд кораблей Балтийского флота во главе с корветом «Стойкий» встретит 2021 год в центральной части Средиземного моря. Экипаж корабля, свободный от несения вахты, отпразднует новый год в кают-компании, где будет установлена новогодняя ёлка. Специально для праздничной программы командованием корабля были заранее записаны новогодние видеопоздравления от родных и близких членов экипажа корабля, по корабельным средствам связи получены поздравительные телеграммы. Кроме этого, для новогоднего представления были подготовлены номера художественной самодеятельности. И, конечно, в новогоднюю ночь весь экипаж поздравит Дед-мороз, который вручит балтийцам символические подарки.

Порадует моряков и новогоднее меню - на каждом корабле и судне оно будет зависеть от творческой фантазии кока, который обязательно подготовит для своего экипажа традиционные новогодние и специальные фирменные блюда.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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