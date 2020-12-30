30.12.2020 (11:00)

Военнослужащие 15 армии ВКС (ОсН) взяли первое место по рывку гири в Алтайском крае

В Барнауле на базе отдельного радиотехнического центра Главного центра разведки космической обстановки прошёл Кубок по гиревому спорту, посвященный памяти Героя Российской Федерации Олега Анатольевича Пешкова.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов в составе сборных команд войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных в Алтайском крае и в г. Новосибирске, а также команды силовых структур, входящие в состав коллективов физической культуры «Динамо».

На помостах за медали боролись действующие чемпионы и призеры Чемпионатов Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту, среди которых мастер спорта России международного класса, 7 мастеров спорта России и 5 кандидатов в мастера спорта России.

Всего на Кубке было разыграно 14 комплектов наград, среди которых 2 комплекта среди женщин. Чемпионы и призеры Кубка были награждены медалями и грамотами, сборные команды - кубками.

В упорной командной борьбе чемпионом соревнований стала сборная команда отдельного радиотехнического центра. Серебряным призёром стала сборная команда г. Новосибирск, а на третьем месте расположилась сборная команда ЗАТО Сибирский из Алтайского края.

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