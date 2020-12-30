30.12.2020 (10:30)
Более 800 детей военнослужащих ЮВО посетили новогоднюю ёлку в Ростове-на-Дону
Более 800 детей военнослужащих и гражданского персонала Южного военного округа (ЮВО) посетили главную новогоднюю ёлку ЮВО в Ростове-на-Дону.
Детский праздник прошел в окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону где установили новогоднюю ёлку, декорации, музыкальное, световое и лазерное оборудование. Ведущими новогодней елки стали Дед Мороз и Снегурочка, которые и вручили ребятам подарки – наборы конфет и игрушки.
Также все гости смогли увидеть спектакль в исполнении артистов Московского театра: Новогодняя театрально-цирковая сказка «волшебный будильник».
Праздничное мероприятие проходит по инициативе командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова каждый год и уже носит традиционный характер.
Новости по теме:
Детей военнослужащих Каспийской флотилии с новосельем во дворе нового жилого комплекса поздравили Дед Мороз и Снегурочка
Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом
Метки: