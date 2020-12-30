30.12.2020 (10:15)
Детей военнослужащих Каспийской флотилии с новосельем во дворе нового жилого комплекса поздравили Дед Мороз и Снегурочка
С Новым годом и новосельем поздравили детей военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) Дед Мороз и Снегурочка во дворе нового жилого комплекса в г.Махачкала.
Около 100 детей собрались в хоровод вокруг новогодней елки и отпраздновали наступление Нового года вместе со сказочными персонажами.
Взрослые и дети участвовали в различных конкурсах, пели песни, танцевали, рассказывали стихотворения, отгадывали загадки.
Все ребята сфотографировались на память с главным новогодним волшебником и его помощницей – внучкой.
Новости по теме:
Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом
Метки: