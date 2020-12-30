30.12.2020 (10:15)

Детей военнослужащих Каспийской флотилии с новосельем во дворе нового жилого комплекса поздравили Дед Мороз и Снегурочка

С Новым годом и новосельем поздравили детей военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) Дед Мороз и Снегурочка во дворе нового жилого комплекса в г.Махачкала.

Около 100 детей собрались в хоровод вокруг новогодней елки и отпраздновали наступление Нового года вместе со сказочными персонажами.

Взрослые и дети участвовали в различных конкурсах, пели песни, танцевали, рассказывали стихотворения, отгадывали загадки.

Все ребята сфотографировались на память с главным новогодним волшебником и его помощницей – внучкой.

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