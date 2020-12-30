30.12.2020 (10:00)

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Васильевича Толстолуцкого с наступающим Новым годом.

Военнослужащие ЮВО прибыли к Николаю Васильевичу домой с поздравлениями и памятными подарками от командования воинской части.

Также в поздравлении принял участие оркестр 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, который исполнил песни военных лет.

Толстолуцкий Николай Васильевич – ветеран Великой Отечественной войны, железнодоржник. Николай Васильевич прошел путь от кочегара паровоза до старшего машиниста. Долгие годы был инструктором и наставником молодежи. Сейчас в свои 94 года находится на заслуженном отдыхе.

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