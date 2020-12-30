30.12.2020 (09:45)

Мотострелки ЮВО завершили полевые занятия в Южной Осетии и вернулись в пункт постоянной дислокации

Мотострелковые подразделения российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили полевые занятия в Южной Осетии и вернулись в пункт постоянной дислокации.

В занятиях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 70 боевых машин, танков и самоходных артиллерийских установок подразделений гвардейской военной базы ЮВО.

Тактические группы отработали подъем по тревоге, совершили марш в район сосредоточения, выполнили боевые стрельбы, вождение боевой техники и сдали нормативы по предметам боевой и специальной подготовки.

Подготовка на полигоне Дзарцеми проводилась по модульной системе как в дневное, так и в ночное время суток. Каждый военнослужащий прошел выходной контроль.

Главным экзаменом интенсивного курса боевой подготовки личного состава батальонных тактических групп в начале 2021 года станут двусторонние ротные тактические учения с этапом боевой стрельбы.

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