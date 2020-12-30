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30.12.2020 (09:30)

Военнослужащие ВАИ российской военной базы в Киргизии провели акцию «Массовый контроль»

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы в Киргизии провели профилактическую акцию «Массовый контроль» с водителями служебных и личных автомобилей. Об этом сообщил начальник территориальной автомобильной инспекции, объединенной российской военной базы капитан Дмитрий Бородин.

«В ходе акции сотрудники ВАИ российской военной базы провели проверку документов на право управления транспортными средствами, а также соответствие сезону автомобильных шин как у военных водителей, так и у владельцев личных автомобилей. Проверки проводились совместно с военнослужащими военной комендатуры российской военной базы», - сказал Дмитрий Бородин.

Он пояснил, что также в рамках акции со всеми категориями водителей были проведены профилактические беседы по вопросам управления транспортным средством в сложных дорожных условиях, а также разъяснена ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения. «К акции привлекались военнослужащие и члены их семей, с детьми российских военных были проведены игровые викторины по знанию правил дорожного движения», - сказал капитан Д.Бородин.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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