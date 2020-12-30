30.12.2020 (09:15)

Конкурс полевой выучки сержантов войск РХБ защиты прошел в объединении ЦВО в Сибири

В соединениях и воинских частях 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) прошел первый этап конкурса по полевой выучке среди сержантов войск РХБ защиты.

Конкурс проходил на базе соединений, дислоцированных в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва. В ходе проведения мероприятий военнослужащие соревновались в выполнении нормативов по проведению радиационной и химической разведки, проводимой после условной техногенной аварии, специальной обработке и ремонту вооружения и средств РХБ защиты для обеспечения боевой и мобильной готовности подразделений.

Конкурс проходил в течение двух дней. По итогам состязаний лучшими стали военнослужащие соединения, дислоцированного в Кемеровской области, которые в дальнейшем примут участие в армейском этапе соревнований.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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