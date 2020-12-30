30.12.2020 (09:00)

Более полутора тыс. спортивных и культурно-массовых мероприятий состоится в войсках ЦВО в новогодние праздники

В новогодние праздничные и выходные дни в гарнизонах Центрального военного округа (ЦВО) состоится более полутора тысяч культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих, гражданского персонала соединений и воинских частей, а также членов их семей.

В гарнизонных домах офицеров, клубах воинских частей дети военнослужащих смогут посетить новогодние представления, утренники и елки.

Для военнослужащих всех категорий и членов их семей, гражданского персонала запланированы спортивные праздники с проведением соревнований по подвижным играм, семейные эстафеты на призы командиров соединений и воинских частей. Будут организованы «День пропаганды здорового образа жизни», тематический утренник: «Спорт как элемент здорового образа жизни».

В местах дислокации частей военнослужащие по призыву посмотрят новогоднюю презентацию «Семь чудес России», примут участие в тематических интерактивных онлайн – экскурсиях, организованных музейными комплексами.

Для военнослужащих, находящихся на лечении и медработников, пройдут выездные концерты «С новым годом!».

Во время празднования Рождества Христова в воинских частях с личным составом состоятся беседы на тему: «Рождество Христово! История праздника, исторические факты». В храмах, часовнях и молельных комнатах, расположенных на территории воинских частей, пройдут праздничные рождественские богослужения.

Кроме того, военнослужащие посетят различные новогодние представления, которые проводят муниципальные учреждения культуры в местах дислокации воинских частей.

Все мероприятия пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемических требований.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице