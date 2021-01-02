02.01.2021 (19:00)

На Северном Кавказе проводят профилактику простудных заболеваний в зимнем периоде

В 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье предприняты меры по профилактике простудных заболеваний и вирусных инфекций среди военнослужащих в связи с понижением температуры окружающей среды.

В воинских частях создан необходимый запас противовирусных вакцин и витаминов. Кроме того, в рацион питания военнослужащих внесены изменения. В меню появились обязательные витаминизированные овощные салаты, а также лук, сало и чеснок.

В местах проживания военнослужащих постоянно поддерживается температура не ниже 20 градусов, организовано проветривание и дезинфекция спальных помещений.

В целях профилактики простудных заболеваний и вирусных инфекций в зимнем периоде проведена вакцинация 100 процентов личного состава. Во всех воинских частях созданы запасы витаминов и дезинфицирующих средств.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице