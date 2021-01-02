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02.01.2021 (18:00)

Российские расчеты ПТРК «Штурм-С» в Абхазии отработали электронные пуски ракет по условным целям в горных районах республики

Военнослужащие противотанковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии впервые в Новом году отработали электронные пуски ракет из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» по условным наземным целям имитирующих танки и другую бронетехнику «противника» в горных районах республики.

На полигонах Нагвалоу и Цабал дежурные противотанковые расчеты отработали боевое применение ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного (МТЛБ), проведя интенсивные тренировки по имитационной электронной стрельбе и управлению огнем из комплексов «Штурм-С» по целям с использованием обновленного теплотелевизионного прицела, что позволяет военнослужащим успешно применять комплекс в ночное время и в неблагоприятных условиях (снег, дождь, туман, дымовые завесы), что особенно актуально в высокогорных районах Абхазии.

В новом учебном периоде в рамках предварительной подготовки к боевым стрельбам, все военнослужащие противотанковых расчетов военной базы изучили тактико-технические характеристики и возможности ракетного комплекса, отработали действия по пускам ракет использованием современных компьютерных тренажеров, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов ПТРК «Штурм-С».

На завершающем этапе боевой подготовки на полигоне Молькино в Краснодарском крае военнослужащие противотанковых подразделении проведут боевые стрельбы. В ходе мероприятия расчетам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих бронетехнику условного противника на дальностях до 2,5 км.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
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