02.01.2021 (17:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир волейболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по волейболу среди подразделений соединения на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
В турнире, который прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда», приняло участие 8 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Соревнование прошло по олимпийской системе на выбывание, по итогам которого первое место заняли военнослужащие 1 мотострелковой роты.
По итогам турнира, победителям вручили грамоты и торт. В период новогодних и рождественских праздников в ОГРВ ПРРМ проходит спартакиада на кубок начальника ОГРВ ПРРМ. Кубок достанется подразделению, которое продемонстрирует лучшие показатели в таких соревнованиях как волейбол, баскетбол, рукопашный бой, стрельба из пистолета Макарова и мини-футболу.