Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.01.2021 (16:09)

Модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ» поступили на вооружение 150-й мотострелковой дивизии ЮВО

18 новых модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-СМ» поступили на вооружение 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области.

152-мм российская самоходная артиллерийская система предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы могут использоваться управляемые снаряды и не управляемые осколочно-фугасные.

Кроме того, в войска округа до конца 2021 года на вооружение артиллерийских подразделений поступят новейшие САУ «Коалиция-СВ».

Всего в войска Южного военного округа (ЮВО) в 2020-м году поступило около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.

Таким образом, доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам – до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 14 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В 2020 году более 3 тыс. жителей Ставрополья изъявили желание заключить контракт с Минобороны РФ и служить в войсках ЮВО
Артиллеристы ЮВО 58-й армии ЮВО в 2020-м году получили около 20 современных орудий
В Сухопутных войсках спланировано проведение 9 совместных международных учений в 2021 году
Более 10 кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море

Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Артиллерия , Южный военный округ , Перевооружение
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false