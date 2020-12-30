30.12.2020 (08:51)
Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом российских военнослужащих в Таджикистане
Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС, находящихся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане.
Командир 201-й военной базы вместе с сказочными героями прибыл на горный полигон Ляур и встретился с военнослужащими. При проведении воинского ритуала перед заступлением на дежурство полковник Сергей Горячев поздравил личный состав с наступающим Новым годом, пожелал успехов в боевой и профессиональной подготовке, личного счастья, бодрого духа и крепкого здоровья в 2021 году. В качестве подарка военнослужащим были вручены сладкие пироги и торт с изображенной на нем символикой системы С-300.
Дед Мороз и Снегурочка пожелали военнослужащим, заступающим на охрану и оборону воздушных рубежей Центрально-Азиатского региона, легкой службы и счастливого Нового года, а для поднятия праздничного настроения порадовали расчеты дивизиона стихами.