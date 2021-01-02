02.01.2021 (15:00)
Более 50 школьников вступили в ряды «Юнармии» в гарнизонном Доме офицеров ЮВО в Северной Осетии
В рамках праздничных новогодних мероприятий в Северной Осетии в гарнизонном Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) состоялась церемония посвящения более 50 учеников школ города в юнармейцы.
Юнармейцы произнесли клятвенные слова, после чего им были вручены удостоверения воспитанника ВВПОД «Юнармия».
После торжественной части для воспитанников клубов, их родных и близких прошла концертная программа творческих коллективов Дома офицеров ЮВО.
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