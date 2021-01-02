02.01.2021 (14:20)
Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили воспитанников детского дома с Новым годом
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) посетили детский дом.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ поздравили персонал и воспитанников детского дома с Новым годом, а в качестве подарков вручили продовольственные товары, конфеты, торты и фрукты.
Российские военнослужащие регулярно посещают детские дома, находящиеся в регионе пребывания. В рамках визита военнослужащие рассказали детям о всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», а также о порядке посвящения в юнармейцы и вступления в юнармейский отряд.
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