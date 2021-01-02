02.01.2021 (13:00)

В 2020 году наплаванность кораблей Каспийской флотилии составила более 1400 суток

В течение 2020 учебного года наплаванность кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) составила более 1400 суток, что на 52% больше от плана боевой подготовки на прошедший учебный год.

Такие показатели связаны с повышением интенсивности боевой подготовки и увеличением объема учебно-боевых задач в морских полигонах и в дальней морской зоне.

В течение года на КФл было отработано и сдано около 100 курсовых задач, в том числе выполнено свыше 400 боевых упражнений. Проведены учебно-боевые стрельбы по наземным, воздушным и морским целям. Кроме того, тральщиками протралено более 800 кв. миль в ходе ведения противоминных действий.

В ходе учений активно применялся способ корректировки артиллерийского огня по морским и наземным целям с применением беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3» и «Орлан-10», что позволило увеличить точность нанесения удара по объектам поражения, а также сократить количество боеприпасов на пристрелку и время выполнения огневых задач.

При решении задач по предназначению, экипажи кораблей и судов КФл отработали элементы совместного плавания в составе корабельных ударных групп, при ведении учебно-боевых действий в условиях применения воздушных средств нападения, а также вопросы обеспечения высадки сил морского десанта на необорудованные участки морского побережья.

Во время нахождения в море с экипажами также были проведены комплексы корабельных учений – по противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть кораблей, радиоэлектронной борьбе, совместному маневрированию, прохождению кораблями узких проходов и др.

С 2020 г. весь численный и боевой состав береговых войск и морских сил Каспийской флотилии ЮВО дислоцируется в новом пункте базирования в Республике Дагестан.

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