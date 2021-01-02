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02.01.2021 (12:07)

Корабли Северного флота в 2021 году обеспечат присутствие в Мировом океане

В 2021 году экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачи, по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана. Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что в 2021 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана.

Адмирал Александр Моисеев отметил, что новый 2021 год несколько экипажей подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения встретили вдали от родных берегов – в Атлантическом океане и морях Северного Ледовитого океана.

В 2020 году успешно выполнено более 30 дальних походов в оперативно-важные районы Мирового океана, в ходе которых корабли и суда флота осуществили 16 визитов и деловых заходов в порты 12 иностранных государств.

С высоким качеством решены все задачи и в Арктическом регионе. Выполнен поход отряда боевых кораблей по Северному морскому пути от Баренцева моря до Берингова. Североморцы провели десятки учений на море и на суше, самостоятельно и с участием других формирований Вооруженных сил России. Наиболее значимые из них – межвидовое тактическое учение на полуострове Таймыр и рейдовые действия морской пехоты Северного флота на полуострове Чукотка и в других труднодоступных районах Арктики.

Впервые в современной истории ВМФ России корабли и суда Северного флота прошли севернее архипелагов Новосибирские острова, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, пересекли 82 параллель.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли
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