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02.01.2021 (11:00)

Нижегородские разведчики ЗВО представят свое подразделение на 12 конкурсах АрМИ-2021

Отдельная разведывательная бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемая в Нижегородской области, примет участие в 12 отборочных конкурсах Армейских международных игр-2021.

Разведчики продемонстрируют свой профессионализм в конкурсах по полевой выучке «Отличник войсковой разведки», «Снайперский рубеж», «Уверенный прием», «Безопасная среда», «Инженерная формула», «Армейский запас», «Полевая кухня», «Рембат», «Мастера бронетанковой техники», «Мастер – оружейник», «Военно-медицинская эстафета», «Военное ралли» и конкурс по тактической стрельбе. 

Всего в отборочных этапах от подразделения будет представлено свыше 1 тыс. военнослужащих, а также порядка 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

По итогам 2020 года разведывательная бригада танковой армии ЗВО выполнила более 1,5 тыс. различных задач как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения , АрМИ
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